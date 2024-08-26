Поставщики хлеба сообщили ретейлерам о повышении цен на 6–15%

Поставщики хлеба и выпечки направили ретейлерам уведомления о повышении цен, сообщает Shopper’s со ссылкой на менеджера одного из производителей. Отпускная стоимость увеличилась на 10–15%, подтвердили в «Ленте».

Собеседник из «Ленты» отметил, что некоторые хлебозаводы повышают цены в третий раз за 2024 год. Так, некоторые сообщили о повышении отпускных цен на свежий хлеб со сроком годности до пяти суток: на 10–12% для собственных торговых марок сетей и на 6–8% для брендов производителей, рассказал источник на рынке производителей хлеба.

Некоторые компании пытаются «растянуть повышение», сначала говоря о 5–6% и через два-три месяца повышая на столько же, добавил источник. Закупочные цены на хлеб растут весь год: минимальные закупочные цены прибавили 2% на продукцию «первой цены» из пшеничной муки и 3% на ржано-пшеничный хлеб, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.