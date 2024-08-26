Американская сеть Walmart отозвала почти 10 000 ящиков яблочного сока, в котором нашли мышьяк

Компания Walmart отозвала 9535 ящиков яблочного сока марки Great Value, который продавался в 25 штатах, Пуэрто-Рико и Колумбии. В напитке обнаружили потенциально опасное количество неорганического мышьяка. Об этом рассказывает Associated Press.

Зараженный продукт может вызвать временные неблагоприятные последствия для здоровья, но вряд ли приведет к серьезным или необратимым последствиям, следует из заявления Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Производитель сока Refresco Beverages US Inc. добровольно отозвал зараженные упаковки сока объемом 227 грамм.

«Здоровье и безопасность наших покупателей всегда являются главным приоритетом. Мы изъяли этот продукт из наших магазинов и работаем с поставщиком над расследованием», — заявили представители Walmart.