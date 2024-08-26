Эмманюэль Макрон заявил, что дело Павла Дурова не политическое

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал арест Павла Дурова, создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Об этом сообщила Le Figaro.

Макрон заявил, что обвинения в адрес предпринимателя не имеют политических оснований. По словам президента, в медиа распространяется «ложная информация о Франции» в связи с задержанием Дурова.

«Франция более всего привержена свободе выражения и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства. Так и останется. В условиях правового государства как в соцсетях, так и в реальной жизни свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их фундаментальных прав», — отметил он.

Макрон добавил, что правосудие и его «тотальная независимость» — обязанность системы, а арест Дурова произошел «в рамках продолжающегося судебного расследования».

«Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями», — подчеркнул французский президент.

Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном джете вместе с охранником и неизвестной девушкой. Ранее бизнесмена внесли в местный список разыскиваемых лиц и выдали ордер на его задержание на основании предварительного расследования, сообщил телеканал TF1.

Против основателя Telegram могут выдвинуть ряд обвинений: содействие торговле наркотиками, преступлениям против детей, распространению наркотиков и педофильского контента, мошенничеству, терроризму и другим тяжким преступлениям.