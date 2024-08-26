Фрэнсис Форд Коппола работает над двумя новыми фильмами

Фрэнсис Форд Коппола, чей научно-фантастический эпос «Мегалополис» стартует в мировом прокате в сентябре, уже работает над двумя новыми проектами. Об этом создатель «Апокалипсиса сегодня» рассказал в интервью Rolling Stone.

«Сейчас я работаю над двумя потенциальными проектами. Один из них — обычный фильм, который я бы хотел, чтобы кто‑то профинансировал и снял в Англии, потому что там не так много вещей, которые напоминают мне о моей жене. Куда бы я ни поехал, я все время вспоминаю о ней», — поделился постановщик, чья супруга скончалась в апреле этого года.

«Другой фильм называется „Distant Vision“. Это история трех поколений итало-американской семьи, похожей на мою, но вымышленной, во времена изобретения телевидения. Я бы профинансировал его из тех средств, которые получит „Мегалополис“. С этим фильмом я тоже хочу пойти на риск», — добавил он.

Коппола впервые сообщил о работе над экспериментальной картиной «Distant Vision» в 2018 году.