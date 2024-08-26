Осужденный за убийство, который вернулся с СВО и вновь убил, во второй раз отправился на Украину

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Иван Россомахин, убивший пенсионерку по возвращении с военной операции, вновь подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Об этом сообщает проект «Травмпункт», Baza публикует постановление о его освобождении.
Неоднократно судимый Иван Россомахин, получивший в 2020 году срок в 14 лет за убийство и грабеж, в 2022 году подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на СВО. В марте 2023 года он вернулся в родное село Новый Бурец Кировской области и, по словам односельчан, начал расхаживать пьяным с топором и ножом, разбивать машины, кричать, что всех убьет.
За такое поведение Россомахина посадили на несколько дней под административный арест. Глава местной полиции тогда пообещал, что мужчину в сопровождении силовиков посадят на поезд, «чтобы он отсюда свалил». Через пару дней после освобождения из СИЗО Россомахин изнасиловал и убил 85-летнюю жительницу соседнего села Вятские Поляны.
В апреле 2024-го экс-вагнеровца приговорили к 22 годам колонии, в июле апелляционная инстанция увеличила срок до 23 лет. 11 августа он прибыл в кировскую колонию, но пробыл там лишь 8 дней. По данным «Травмпункта», уже 19 августа Россомахин вновь отправился на военную операцию, подписав контракт.