В Узбекистане нескольких мужчин оштрафовали за слишком густые бороды. Их признали виновными в нарушении нового закона, который запрещает скрывать лицо.

31 октября прошлого года в Узбекистане ввели новую статью КоАП (нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность). Нарушение предполагает штрафы от 3,4 млн до 5,1 млн сумов (примерно от 25 до 40 тыс. рублей).

«Газета.uz» нашла в базе Верховного суда 789 дел с упоминанием новой статьи. В большинстве случаев по ней штрафуют женщин, но есть и штрафы в отношении мужчин, борода которых, по мнению суда, не позволяет их распознать.

Издание приводит восемь таких случаев. Двух мужчин со слишком густой бородой правоохранители задержали на рынке «Кук бозор» в Джизаке во время «профилактических мероприятий по оздоровлению религиозной среды». Борода одного из них описывается в материалах суда как «беспорядочная».

Еще одного мужчину полицейские остановили в Асакинском районе Андижанской области. Суд счел, что «все его лицо покрыто бородой, что не позволяло идентифицировать» мужчину. Другой ответчик рассказал на суде, что сотрудник ОВД пригласил его в участок и попросил сбрить бороду, а получив отказ, взял его за шиворот.