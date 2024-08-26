Дженна Ортега ушла из твиттера из‑за откровенных дипфейков с ней в подростковом возрасте

Дженна Ортега перестала пользоваться твиттером (сейчас называется X), после того как наткнулась на сгенерированные искусственным интеллектом откровенные изображения себя самой в подростковом возрасте. Об этом актриса рассказала в беседе с журналистом The New York Times.

Ортега создала аккаунт в твиттере, как ей это советовали, в начале актерской карьеры, но уже в 2022 году удалила его. Ее смутили «абсурдные изображения и фотографии»: «Нравилось ли мне, [на тот момент] 14-летнему подростку, создать аккаунт в твиттере, потому что я должна была, и видеть грязный отредактированный контент обо мне, когда я была ребенком? Нет. Это ужасно. Это порочно. Это неправильно».

Ортега сказала, что она «ненавидит ИИ», когда его используют с целью опорочить человека. Она вспомнила о недавнем открытии, в рамках которого с помощью технологии обнаружили рак груди до появления необратимых последствий, и призвала «остановиться на этом».

Ортега вспомнила, как в возрасте 12 лет получила непрошеную фотографию полового члена от своего подписчика. Актриса призналась, что в тот момент ей стало не по себе, но это было только начало знакомства с соцсетями и славой.

В марте Apple и Google удалили со своих платформ приложение Perky AI, которое продвигалось с помощью дипфейк-изображений обнаженной Ортеги. Инстаграм* и фейсбук* запретили эту рекламу только после шумихи, а до нее причин для блокировки не увидели.