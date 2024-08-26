Вышел трейлер документального фильма «Super/Man» о Кристофере Риве

Картина рассказывает о том, как покойный Рив стал суперзвездой после выхода «Супермена», а также о стремлении актера найти лекарство от позвоночно-спинномозговой травмы после падения с лошади, оставившей его парализованным. Семья актера приняла участие в создании фильма, в который вошли материалы из их личного архива.

«Это подарок. Нам так повезло. У нас есть не только его фильмы, но и коллекция домашних видеозаписей, которые можно раскопать и просмотреть. Увидев то, чего я не видел раньше, я не изменил свое представление о нем, а расширил его… например, редкое австралийское интервью 1977 года, которое было выложено в сеть, а я и не знал о его существовании. Было очень здорово увидеть это и обнаружить гораздо больше материала, чем мы знали», — рассказал Variety сын актера Мэттью.