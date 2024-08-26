Продолжительность рабочего дня в России достигла максимума за 11 лет

В 2023 году длина рабочего дня россиян выросла до максимума за 11 лет и составила 38 часов 12 минут в неделю. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на Росстат.

В прошлом году женщины впервые с 2014-го стали работать больше 37 часов в неделю, мужчины — 39 часов 12 минут в неделю. Средний рабочий день россиян составляет 7 часов и 38 минут.

В первом квартале 2024 года граждане России в среднем трудились по 38 часов 28 минут в неделю. Издание также отмечает, что в стране снижается доля тех, кто перерабатывает: с 4,5% в прошлом году до 4,15% в этом.

Первое место по продолжительности рабочего дня занимают сотрудники сферы транспортировки и хранения — они работают 39 часов 18 минут в неделю, или 7 часов 51 минуту в день. На второй позиции — продавцы, механики и работники обрабатывающих отраслей промышленности, работающие по 39 часов 6 минут в неделю.