Участник харкдор-рэп-группы Wu-Tang Clan RZA сочинил музыку для балета, сообщает Sky News. Вдохновением для рэпера послужили его подростковые дневники, в которых он писал тексты песен.

Во время пандемии артист нашел старую сумку, набитую тетрадями, которые он вел с 14 до 19 лет. В них — тексты о первой любви, первом опыте с алкоголем и курением. Роберт Диггис (настоящее имя RZA) тогда был подростком, росшим в жилых комплексах Бруклина и Статен-Айленда.

Сперва музыкант думал превратить старые дневники в рэп-треки, но затем пошел по другому пути — написал к ним классическую музыку. Впервые композиции прозвучали на сцене в Денвере в 2023 году — под аккомпанемент Симфонического оркестра Колорадо и с участием танцоров из школы танца Элвина Эйли.

Теперь RZA готовится выпустить свой первый классический альбом — «A Ballet Through Mud» («Балет сквозь грязь»). В нем рассказывается о шести молодых людях, которые проходят период «юношеских исследований». К примеру, один из них влюбился в девушку, но не знает как с ней общаться — сюжет основан на дневниковых записях RZA. Релиз пластинки запланирован на 30 августа.

Рэпер говорит, что для него новая работа — «естественная творческая эволюция». По словам RZA, его всегда «очаровывала» классическая музыка и вдохновляли такие композиторы, как Моцарт, Бетховен, Бах, Леонард Бернстайн, Дюк Эллингтон и Сергей Прокофьев.

Особенно на звезду хардкор-рэпа повлияла детская симфония Прокофьева «Петя и волк». «Послушав „Петю и волка“ и узнав, что у каждого персонажа, каждого животного в этом балете есть соответствующий инструмент: птица представлена флейтой, волк — тромбоном… Я начал понимать, что можно брать инструменты и давать им персонажей. Как кинокомпозитор, я укрепился в этой философии», — признался RZA.