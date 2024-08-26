Короткий метр «Яблоки» с Антохой МС победил на фестивале «Короче»

Жюри фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде объявило победителей. Из 30 номинантов на главный приз награду получила режиссерка Варя Маценова с лентой «Яблоки».

«Яблоки» рассказывают о жизни парня с расстройством аутистического спектра Андрее (Антоха МС) и его друзьях в психиатрической клинике. Там он знакомится с Игнатом (Евгений Перевалов) и Леусем (Илья Борисов), которые верят в инопланетян и Бога и ведут с ними беседы. Сам же главный герой со школьных времен влюблен в Оксану, ведет с ней диалоги и пишет письма, но не отправляет.

Короткометражка снята по мотивам рассказа «Героин приносили по пятницам» Ромы Михайлова. Маценова поблагодарила фестиваль за возможность поверить в себя и призналась, что съемки «Яблок» стали для нее одними из самых счастливых дней в жизни.

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В программе дебютных полнометражек победу одержал «Чистый лист» Полины Кондратьевой. По сюжету девушка Рита (Полина Цыганова получила за эту роль спецприз) разрывается в своих желаниях, переживает смерть матери и не может найти общий язык с отцом (Дмитрий Куличков), но надежду на лучшее дает знакомство с дочерью бывшей преподавательницы (Елена Лядова) Сашей (Зинаида Ястржембская).

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Специального приза жюри была удостоена лента «Куда ты уходишь» Марии Салюковой. Лучшей анимационной работой стала лента «Один путь» Егора Харламова, приз за лучшую операторскую работу был присужден Еве Пржевальской за фильм «Земля», за лучший сценарий — Сергею Малкину за «Последний фильм о любви». Лучшим режиссером жюри объявило Никиту Троценко за «Мусор».