Тарантино заявил, что не посмотрит последние части «Истории игрушек» из‑за любви к первой трилогии

Квентин Тарантино признался в любви к первым трем фильмам «Истории игрушек» и подчеркнул, что у него «нет желания» смотреть следующие части. На подкасте «Club Random» с Биллом Маэром режиссер поговорил о том, как сложно эффектно завершить трилогию.

«Я не смотрю много мультфильмов, но я большой поклонник трилогии „История игрушек“. Для меня есть только одна трилогия, которая полностью и до конца работает в полной степени, и это „За пригоршню долларов“, „На несколько долларов больше“ и „Хороший, плохой, злой“», — признался Тарантино.

По его словам, фильмам Серджо Леоне удалось стать настолько успешными из‑за того, что во всех частях прослеживается «видение одного режиссера».

«Она делает то, что не удавалось ни одной трилогии. Первый фильм потрясающий, но второй настолько великолепен и переносит всю идею на такое большое полотно, что затмевает первый фильм. А потом третья лента делает то же самое со второй, и так никогда не бывает. Вы увидите большой скачок от первого фильма ко второму, а третий не снижает планку», — отметил постановщик.

По мнению создателя «Криминального чтива», анимационной франшизе Disney удалось хорошо завершить первые три фильма, поэтому он совершенно не заинтересован в том, чтобы смотреть продолжение.

«Третья часть [„Истории игрушек“] просто великолепна. Это один из лучших фильмов, которые я когда‑либо видел. А если вы видели два других, то это просто потрясающе. Но дело в том, что через три года или вроде того они сняли четвертый, и у меня нет никакого желания его смотреть. Вы буквально закончили историю так идеально, как только могли, так что нет, мне все равно, будет ли она хорошей. С меня хватит», — подчеркнул режиссер.