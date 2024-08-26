«Черные псы»: в Москве запустили проект поддержки бездомных собак, вдохновленный Канье и Рубчинским

Креативное агентство TDSH вместе с фондом «Ника» и продакшен-студией Grow The Brand запустили социальный проект поддержки собак из приютов «Черные псы». Вдохновением послужил одноименный дроп Фото: @ye Канье Уэста и Гоши Рубчинского, рассказали «Афише Daily» в TDSH.

По статистике, псы черного цвета гораздо реже находят хозяев. У этого феномена даже есть название — «синдром черной собаки».

К международному Дню благодарности собаке TDSH запустили сайт с псами черного окраса из московских приютов. Каждого из этих песелей можно приютить или взять под опеку, пока им не найдут постоянных хозяев.

Специально для проекта фотограф-минималист Кристина Карпова провела для собак фэшн-съемку, композитор Дим Муратов записал трек, вдохновленный творчеством Канье, а студия Grow The Brand сняла ролик в формате «за кадром».

Видео: Grow The Brand

«Спасибо, Канье, — сейчас все говорят о черных псах. В основе проекта мировой фэшн-тренд, который доказывает, что черные псы — это модно», — отметили в TDSH.