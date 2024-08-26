Российские школы массово отказываются зачислять школьников в 10-й класс

В Москве, Иркутской и Челябинской областях, а также Краснодарском крае родители школьников пожаловались на отказ школ переводить учеников, окончивших 9-й класс, в 10-й. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, среди девятиклассников проводят дополнительный отбор. По итогам многим предлагают продолжить обучение в колледжах.

Председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова заявила, что с таким отбором столкнулись многие столичные школьники. При этом критерии отбора каждое учебное заведение устанавливало самостоятельно. Как правило, учитывали средний балл аттестата или ОГЭ, а также результаты собеседования. Ученикам, не прошедшим отбор, отказывали в зачислении в 10-й класс.

Менькова считает, что нынешняя ситуация — результат нового федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС-3), который вступил в силу 1 сентября 2023 года.

Вследствие принятия нового документа в российских школах фактически исчезли общеобразовательные 10-е и 11-е классы. Вместо этого старшие классы стали профильными. В них школы по закону могут проводить индивидуальный отбор. Менькова назвала новый ФГОС «лазейкой, благодаря которой общеобразовательные классы, куда не проводится отбор, просто исчезли».

В Департаменте образования и науки Москвы заявили, что столичные школы имеют право устанавливать правила зачисления в 10-й класс «в зависимости от сложности программ обучения». Тем, кто не соответствует критериям зачисления, ведомство предложило пройти независимую диагностику в Московском центре качества образования. Как отмечает «Коммерсант», стоимость диагностики по одному предмету составляет 2000 рублей.

В Челябинске проблему с отказом школы зачислить учеников в 10-й удалось решить только при участии прокуратуры. Она объявила руководителям местных школ предостережение. В Краснодарском крае после обращения родителей отчисленных школьников в Генпрокуратуру директора школы привлекли к ответственности за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса.