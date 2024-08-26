Крис Хемсворт сыграл на барабанах с Эдом Шираном

Сегодня в 11:36
Фото: National Geographic

Крис Хемсворт вышел на сцену вместе с Эдом Шираном в Бухаресте. Актер сыграл на барабанах перед 70 тыс. зрителей.

Хемсворт находился на Национальной арене Румынии, чтобы снять предстоящий эпизод второго сезона сериала National Geographic/Disney+ «Без границ: с Крисом Хемсвортом». Премьера второго сезона состоится в 2025 году.

«Уговорил [Криса Хемсворта] научиться играть на барабанах для моего стадионного шоу», — поделился Ширан в инстаграме* сразу после концерта в субботу. Исполнитель роли Тора сыграл на барабанах трек «Thinking out Loud». По словам Ширана, актер сам обратился к нему с предложением о сотрудничестве.

«Все произошло так: Крис написал мне в декабре прошлого года, что снимает документальный фильм о когнитивном здоровье и пользе игры на инструменте. И он приехал ко мне, освоил барабаны и собирается выйти на сцену перед 70 тысячами зрителей», — объяснил Ширан в видео.

«Я много думал об этом. Было бы здорово наконец реализовать это», — добавил Хемсворт.

В реалити-шоу «Без границ: с Крисом Хемсвортом» популярный актер испытывает себя на прочность, проверяя, на что способен его организм в стрессовых ситуациях.

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