France Info: Павла Дурова могут оставить под стражей на 4 дня

Сегодня в 11:09
Фото: Tucker Carlson/YouTube

Задержание Павла Дурова может продлиться четыре дня. Об этом сообщило издание France Info со ссылкой на источники.

В соответствии с законом Франции, по окончании срока в 96 часов суд должен принять решение об освобождении Дурова либо выдвинуть против него обвинения. Однако в особых случаях, которые могут касаться торговли наркотиками и терроризма, содержание под стражей могут увеличить до 120 или 144 часов.

Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном джете вместе с охранником и неизвестной девушкой. Ранее бизнесмена внесли в местный список разыскиваемых лиц и выдали ордер на его задержание на основании предварительного расследования, сообщает телеканал TF1.

Против основателя Telegram могут выдвинуть ряд обвинений: содействие торговле наркотиками, преступлениям против детей, распространению наркотиков и педофильского контента, мошенничеству, терроризму и другим тяжким преступлениям.

Его считают соучастником из‑за того, что он не сотрудничал с французскими спецслужбами и уделял недостаточно внимания модерации Telegram, сообщает TF1. Дурову грозит 20 лет тюрьмы.

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