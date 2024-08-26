Исполнитель роли Джей Ди в сериале «Клиника» Зак Брафф впервые прокомментировал возможный перезапуск сериала. В интервью Entertainment Tonight он выразил надежду, что ребут произойдет.

«Я собираюсь рассказать вам кое‑что, что другие не знают. „Клиника“ — это сериал Disney. Билл [Лоренс, создатель „Клиники“ и „Теда Лассо“] заключил сделку с Warner Bros. Когда эти две компании поймут это, я думаю, люди получат то, чего хотят. Я думаю, это [перезапуск „Клиники“] случится», — сказал Брафф.

На вопрос, хочет ли он вновь сыграть Джона Дориана, актер ответил: «Вы шутите? Было бы весело сделать это с моими любимыми людьми». Брафф отметил, что до сих пор тусуется с командой шоу.

«Я только что был на отдыхе с Сарой Чок. На следующих выходных я собираюсь на пляж с Биллом [Лоренсом]. Мы все друзья», — сказал актер.

В начале августа в интервью LADbible создатель «Клиники» Билл Лоренс заявил, что перезагрузка «Клиники» обязательно произойдет. «Я не знаю когда, но в течение следующих пяти лет», — отметил он.