Игрокам в Black Myth запретили обсуждать феминизм и политику Китая на стримах

Компания Hero Games — соиздатель Black Myth: Wukong — в преддверии релиза тайтла разослала некоторым блогерам и стримерам список тем, которые не стоит обсуждать во время трансляций игры. Об этом сообщает Би-би-си.

К числу «запретных тем» соиздатель игры отнес «феминистскую пропаганду, фетишизацию и другой контент, провоцирующий негативный дискурс». Игрокам также запретили обсуждать COVID-19 и политику, в том числе Китая в отношении индустрии видеоигр.

В связи с этим многие создатели контента отказались делать обзор Black Myth: Wukong, заявив, что ее разработчики пытаются подвергнуть цензуре обсуждение и подавить свободу слова. Некоторые же открыто проигнорировали предупреждения.

Один из блогеров с ником Moonmoon запустил стрим игры, назвав его «COVID-19. Изоляция Тайваня (реальной страны). Пропаганда феминизма». Другой стример — Руй Чжун — обсуждал во время трансляции Black Myth политику Китая «одна семья — один ребенок».

Китайский сервис микроблогов Weibo заблокировал 138 пользователей, которые, по мнению компании, нарушили ее правила при обсуждении Black Myth. Согласно статье на государственном новостном сайте Global Times, такие пользователи «отклонялись от обсуждения самой игры, а вместо этого использовали ее как платформу для распространения „гендерной оппозиции“, „личных нападок“ и других неразумных комментариев».