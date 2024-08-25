Ремейк «Ворона» провалился в прокате США

«Ворон» с Биллом Скарсгордом и FKA Twigs провалился в американском прокате. В первые выходные картина заработала всего 4,6 млн долларов при бюджете в 50 млн. Об этом пишет Variety.

Данных о мировом прокате пока нет. В России экшн с рейтингом «для взрослых» заработал 20 млн рублей в первый день, мог претендовать на 100 млн и лидерство по итогам недели, сообщал «Бюллетень кинопрокатчика» в четверг.

Критики были разочарованы ремейком боевика 1994 года. На Rotten Tomatoes его рейтинг составляет всего 20% «свежести». Зрителям он понравился куда больше — они оценили фильм на 65%.

Для студии Lionsgate, дистрибьютора картины, это второй провал подряд. Ранее в прокате также потонула адаптация видеоигры Borderlands, принесшая всего 23 млн долларов в кассы кинотеатров при бюджете в 115 млн.

Другой дебют недели, триллер «Подай знак» от Зои Кравиц с Ченнингом Татумом в главной роли также стартовал неудовлетворительно, заработав 14 млн долларов. Впрочем, бюджет этого проекта оценивался примерно в 20 млн долларов, так что его производство еще окупится или нанесет создателям лишь небольшой финансовый ущерб.

Критики дали режиссерскому дебюту Зои Кравиц оценку в 79%, похожий балл фильм получил и от зрителей.