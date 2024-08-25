Oasis могут воссоединиться в 2025 году

Лиам и Ноэл Галлахеры могут возродить группу Oasis. Реюнион, вероятно, состоится летом 2025 года. Об этом узнала газета The Times.

По информации издания, первые за 16 лет концерты бритпоп-легенд запланированы в Манчестере и Лондоне, причем в столице коллектив планирует выступить на стадионе «Уэмбли» и дать сразу 10 концертов. Если это случится, они перебьют рекорд Тейлор Свифт — та занимала главный британский стадион лишь на 8 вечеров подряд.

Кроме того, Oasis может стать и хедлайнером фестиваля в Гластонбери и отметить 30-летие знакового альбома «(What’s the Story) Morning Glory?».

Никто из братьев Галлахеров не подтвердил планы на воссоединение. Однако Лиам точно знает о слухах. Музыкант ответил паре комментаторов под постом The Times в твиттере.

Один слушатель посетовал, что площадка в Хитон-парк в Манчестере «ужасное место для концертов». Галлахер написал ему, что все равно ждет хейтера в первом ряду.

Другой читатель предположил, что реюнион не продлится и пяти секунд. «Ты там гадалкой подрабатываешь, мудила?», — возмутился музыкант.

За день до этого Лиам также рассказал зрителям своего концерта в Лидсе, что оказался в одной «очень интересной ситуации».

В последний раз Oasis выступали вместе в 2009 году. Коллективу пришлось отменить выступление на фестивале V из‑за ларингита у Лиама. Ноэл же обвинил брата в злоупотреблении алкоголем и похмелье. Лиам подал на напарника в суд и потребовал извинений, которые вскоре получил.