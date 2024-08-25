В России острый дефицит таксистов

В России дефицит таксистов — на одну вакансию в среднем по стране приходится менее двух активных резюме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В Москве число соискателей на вакансию составляет 2,5, в Петербурге — 1,2. Благополучная ситуация с наймом водителей сейчас лишь в Московской и Калужской областях.

В 46 регионах ситуация хуже, чем в целом по России, а в 10 регионах желающих работать в такси вообще нет на hh.ru. Среди последних Амурская и Вологодская области, Забайкальский и Камчатский края, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Тыва и Еврейская АО. Работодатели в этих регионах вынуждены искать водителей из других сфер перевозок.