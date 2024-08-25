«Мне нужно остановить Судный день»: вышел финальный трейлер аниме «Терминатор Зеро»

На ютуб-канале Netflix появился финальный трейлер аниме «Терминатор Зеро». Все восемь эпизодов выйдут на стриминговом сервисе 29 августа (во вселенной «Терминатора» именно в этот день 1997 года «Скайнет» начала ядерную войну).

В ролике показаны кадры противостояния людей с машинами, которые сопровождаются голосом главной героини: «В море неопределенности только одна вещь ясна: будет хуже, прежде чем наступит улучшение. Мне нужно остановить Судный день».

Над проектом работают студии Skydance и Production I.G. («Призрак в доспехах»). Режиссером выступает Масаси Кудо («Блич: Тысячелетняя кровавая война»), за сценарий отвечает Маттсон Томлин, работавший над вторым «Бэтменом » и «Проектом Power». Он же назначен шоураннером проекта.

Действие аниме начинается в альтернативном 2022 году, где уже более 20 лет идет ожесточенная война между немногими выжившими людьми и армией машин. Боец сопротивления Эйко отправляется в 1997 год, чтобы защитить ученого Малкольма Ли, который разрабатывает продвинутый искусственный интеллект «Кокоро» — конкурента злобной «Скайнет». За Малкольмом охотится безжалостная машина-убийца в облике человека.