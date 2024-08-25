Baza: сотрудникам правительства, АП и силовикам поручили удалить служебные переписки из Telegram

Российским госслужащим поручили удалить служебные переписки из Telegram. Об этом источники рассказали телеграм-каналу Baza.

По словам собеседников издания, такой приказ пришел сотрудникам ряда силовых ведомств, администрации президента и правительства страны. Также чисткой переписок должны заняться и высшие чины Минобороны РФ и некоторые крупные бизнесмены.

Авторы публикации отметили, что новые указания дошли пока не до всех. Некоторые собеседники ждут их с началом рабочей недели.

Похожее сообщение опубликовала главная редакторка международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она связала идею с задержанием Павла Дурова.

«Что главное в истории с Дуровым? Что все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать», — написала она спустя полчаса после поста Baza.

«Потому что Дурова закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — уверена главред Russia Today.

Сотрудник ВГТРК Андрей Медведев, комментируя задержание Дурова, назвал Telegram «фактически главным мессенджером нынешней войны».

«Фактически это главный мессенджер нынешней войны. Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным», — посчитал он.