Обломки от столкновения зонда НАСА с астероидом могут образовать новый метеорный поток

Через семь лет Земли могут достичь обломки, полученные в результате столкновения зонда НАСА DART с астероидом Диморф — первой успешной миссии по изменению траектории полета астероида. Об этом говорится в исследовании испанских специалистов из Политехнического института Милана, сообщает Science Alert.

В сентябре 2022 года беспилотный космический аппарат НАСА размером 1,8 на 1,9 на 2,6 метра врезался в Диморф. Таким образом он изменил траекторию движения двойного околоземного астероида Дидим, одним из компонентов которого выступает Диморф. Цель миссии заключалась в оценке проекта по защите Земли от планетарных ударов. В результате столкновения от космического тела и аппарата НАСА разлетелся конус из миллионов небольших частиц.

В новом исследовании ученые использовали данные итальянского спутника CubeSat, который сопровождал миссию и стал свидетелем удара. Они смоделировали движение 3 млн частиц диаметром от 30 микрометров до 10 сантиметров. Нижняя граница представляет собой наименьший размер, при котором вхождение частиц в атмосферу Земли возможно зарегистрировать с помощью современных технологий. Верхняя граница обусловлена тем, что при столкновении наблюдались лишь сантиметровые фрагменты.

Траекторию этих частиц смоделировали с помощью суперкомпьютеров в Центре навигации и вспомогательной информации НАСА (NAIF). Выяснилось, что частицы, движущиеся со скоростью менее 500 метров в секунду (1800 километров в час), достигнут Марса примерно за 13 лет. Частицы же со скоростью более 1,5 километра в секунду (5400 километров в час) могут достичь Земли всего за семь лет. Однако, скорее всего, пройдет до 30 лет, прежде чем выброс можно будет увидеть в атмосфере Земли.