«Саранский маньяк» вернулся с военной операции и изнасиловал несовершеннолетнюю

36-летий уроженец Мордовии Яков Парамонов, известный как «саранский маньяк», изнасиловал девушку, вернувшись с военной операции. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Бывшего воспитанника интерната Парамонова прозвали «саранским маньяком» в 2017 году. Тогда он в течение полугода грабил женщин и срывал с них драгоценности. Одну из жертв он изнасиловал, что позволило выйти на след преступника.

Парамонова приговорили к семи годам по статье о развратных действиях сексуального характера. Для него это был уже восьмой срок — до этого мужчину судили за грабеж, кражи и разбой. В конце 2022 года он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на военную операцию.

Парамонов участвовал в боях за Бахмут, потерял ногу и получил награды от главы ЛНР и ЧВК. В прошлом году он вернулся в родной Саранск, а в этом феврале совершил новое преступление. Передвигаясь на протезе, он подкараулил 17-летнюю студентку техникума за гаражами и надругался над ней.