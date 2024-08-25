Тикток-тренд спровоцировал дефицит огурцов в Исландии

Исландские фермеры не могут удовлетворить спрос на огурцы, который стремительно вырос после вирусного тренда в TikTok. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на национальную ассоциацию фермеров (SFG).

В небольшой скандинавской стране завирусился рецепт салата из тертых огурцов, кунжутного масла, чеснока, рисового уксуса и масла чили. Им поделились сразу несколько исландских инфлюэнсеров.

Одна из сетей супермаркетов — Hagkaup — признала, что закупки огурцов выросли более чем в два раза. При этом она усомнилась в связи между увеличением спроса и тикток-трендом.

Директор по маркетингу Ассоциации фермеров Исландии Кристин Линда Свейнсдоттир сказала, что рецепт оказался «действительно популярным», и на другие ингредиенты салата тоже зафиксирован повышенный спрос. Она надеется, что поставки нормализуются «примерно через неделю».

Свейнсдоттир отметила, что на увеличение закупок огурцов могли повлиять и другие факторы, такие как возвращение школ с каникул, которое увеличивает нагрузку на снабжение продуктами. Еще одна возможная причина дефицита — в это время года фермеры обновляют растения, которые уже не дают больших урожаев.

Вирусный тренд запустил канадский блогер Логан Моффит, которого прозвали «парнем с огурцами». Начиная с июля он почти каждый день делится рецептами с этим овощем в своем тиктоке на 5,7 млн подписчиков. Хотя в Исландии завирусился именно рецепт с кунжутным маслом и рисовым соусом, иногда Моффит готовит огурцы со сливочным сыром, авокадо и даже копченым лососем. Любимая фраза инфлюэнсера: «Иногда вам нужно съесть целый огурец».