В Москве мужчина выбросил из окна 16-го этажа женщину с ребенком. Оба погибли

Сегодня в 11:58
Фото: прокуратура Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина выбросил из окна женщину и ребенка, оба погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное следственное управление СК по Москве. Возбуждено уголовное дело.

Как уточняет Baza, инцидент произошел в ЖК «Лефортово парк» на улице Красноказарменная. Мужчина выбросил женщину с ребенком с 16-го этажа. После этого он продолжил выкидывать из окна вещи.

Предположительно, мужчина в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, он совершенно голый и, вероятно, пьяный.

На место прибыли сотрудники полиции, но мужчина отказался открывать им дверь. Примерно через полчаса силовикам удалось проникнуть в квартиру и задержать его. В прокуратуре сказали, что мужчине оказывают медицинскую помощь.

По данным Baza, задержанный — 39-летний Александр Липатов. Предварительно, погибли его жена Милена Липатова 1988 года и ее малолетний сын 2023 года рождения. Что стало причиной поступка Липатова, выясняется.

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