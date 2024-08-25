В Москве мужчина выбросил из окна 16-го этажа женщину с ребенком. Оба погибли

На юго-востоке Москвы мужчина выбросил из окна женщину и ребенка, оба погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное следственное управление СК по Москве. Возбуждено уголовное дело.

Как уточняет Baza, инцидент произошел в ЖК «Лефортово парк» на улице Красноказарменная. Мужчина выбросил женщину с ребенком с 16-го этажа. После этого он продолжил выкидывать из окна вещи.

Предположительно, мужчина в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, он совершенно голый и, вероятно, пьяный.

На место прибыли сотрудники полиции, но мужчина отказался открывать им дверь. Примерно через полчаса силовикам удалось проникнуть в квартиру и задержать его. В прокуратуре сказали, что мужчине оказывают медицинскую помощь.