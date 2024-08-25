Warner Bros. планирует четвертый сезон «Теда Лассо»

В качестве важного шага к четвертому сезону «Теда Лассо» Warner Bros. заключила новые контракты с тремя актерами сериала — Ханной Уоддингэм (Ребекка), Бреттом Голдстайном (Рой Кент) и Джереми Свифтом (Лесли). Об этом сообщает Deadline.

Далее, как ожидается, студия предложит новые контракты Джейсону Судейкису (Тед Лассо), Брендану Ханту (тренер Бирд) и Джуно Темпле (Кили). Исполнитель роли Джейми Тарта Фил Данстер не сможет участвовать из‑за конфликта в расписании — он будет задействован в съемках «Часа Дьявола» от Prime Video и «Поверхности» от Apple.

Каких еще звезд могут пригласить в четвертый сезон, неизвестно. Актеры неоднократно говорили, что с радостью вернутся к своим ролям, если появится такая возможность, отмечает Deadline. Издание предполагает, что многие появятся в качестве гостей.

Когда у четвертого сезона утвердят бюджет и расписание съемок, это даст ему «зеленый свет», отмечают источники Deadline. Кроме работы с актерами ведутся приготовления к открытию комнаты сценаристов. Если все пройдет гладко, производство сериала начнется в первом квартале 2025 года.

Первый сезон «Теда Лассо» вышел в 2020 году, а третий — в 2023-м. Шоу рассказывает о тренере по американскому футболу, который получает предложение переехать в Англию, чтобы тренировать местную команду, играющую в классический футбол. Лассо не разбирается в этом виде спорта, но с энтузиазмом начинает работу.