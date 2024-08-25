В Риме задержали вора, который зачитался книгой о Гомере на месте преступления

В престижном римском квартале Прати задержали преступника по имени Даниэль Ликуори, который так увлекся книгой владельца квартиры, что забыл о намерении ограбить ее. Об этом сообщает Би-би-си.

38-летний IT-специалист проник 20 августа через балкон в квартиру дома на канале Карло Мирабелло. В руках у него был пакет, полный похищенной ранее дизайнерской одежды. Грабитель намеревался как следует поживиться, но тут он заметил книгу на прикроватной тумбочке.

Это была работа Джованни Нуччи «Боги в шесть: „Илиада“ в час аперитива». В ней автор рассматривает «Илиаду» Гомера с точки зрения греческих богов и указывает на ее привязки к современности.

Грабитель зачитался произведением и так увлекся, что не заметил, как хозяин квартиры застал его врасплох и вызвал полицию, которая его задержала. Поначалу Ликуори пытался оправдаться, заявляя, что у него была назначена встреча с одним из жильцов дома. Он якобы ожидал встречи на крыше, любуясь видами Рима, но поскользнулся и упал на балкон.

Однако мужчину с поличным выдал пакет с дизайнерской одеждой, у которой даже не были срезаны этикетки. В итоге его обвинили в попытке ограбления и хранении ворованного.