Павла Дурова задержали в Париже. Ему грозит 20 лет тюрьмы

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном джете вместе с охранником и неизвестной девушкой. Ранее бизнесмена внесли в местный список разыскиваемых лиц и выдали ордер на его задержание на основании предварительного расследования, сообщает телеканал TF1.

Против Дурова могут выдвинуть ряд обвинений — содействие торговле наркотиками, преступлениям против детей, распространению наркотиков и педофильского контента, мошенничеству, терроризму и других тяжких преступлениях. Его считают соучастником из‑за того, что он не сотрудничал с французскими спецслужбами и уделял недостаточно внимания модерации Telegram, сообщает TF1.

Дурову грозит 20 лет тюрьмы, сейчас он находится под стражей. Вскоре он предстанет перед судом как гражданин Франции, его поместят в СИЗО, передает TF1. Бизнесмен должен был знать о возможном его аресте во Франции, поэтому, вероятно, он избегал поездок в страны Европы, но по неизвестным причинам прилетел в Париж, отмечает телеканал.