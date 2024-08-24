Четыре города в США ввели карантин из‑за смертельно опасных комаров

Четыре города штата Массачусетс — Дуглас, Оксфорд, Саттон и Вебстер — ввели вечерний карантин в попытке остановить распространение потенциально смертельной болезни, переносимой комарами. Местным жителям рекомендовали оставаться в помещении после 18.00 до 30 сентября, сообщает Fox News.

Департамент общественного здравоохранения Массачусетса подтвердил первый с 2020 года случай заболевания человека восточным энцефалитом лошадей (ВЭЛ). С 1 октября жителям городов, находящимся под «критическим риском», рекомендуют оставаться в помещении после 17.00 до первых сильных заморозков.

Инфицированный человек, проживающий в Оксфорде, по-прежнему «госпитализирован и мужественно борется с этим вирусом». Он пока единственный зараженный в Массачусетсе, но результаты тестов комаров на ВЭЛ по всему штату оказались положительными.

Карантин носит рекомендательный характер, поэтому в случае несоблюдения ограничений никаких мер горожанам к горожанам применяться не будет. Тем временем школы корректируют свое расписание: период от заката до рассвета считается «временем пиковой численности комаров», поэтому занятия спортом и игры переносят на на первую половину дня и на выходные.