РКН в третий раз внес Steam Community в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор в третий раз внес домен Steamcommunity.com в реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию. Теперь сообществу игрового маркетплейса грозит блокировку, но оно все еще доступно.

Steam Community вносили в этот реестр в 2015-м и феврале 2024 года. Но в те разы до блокировки сервиса не дошло — материалы, которые привлекли внимание РКН, удалили, а площадку исключили из списка.