РКН в третий раз внес Steam Community в реестр запрещенных сайтов

Сегодня в 19:56

Роскомнадзор в третий раз внес домен Steamcommunity.com в реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию. Теперь сообществу игрового маркетплейса грозит блокировку, но оно все еще доступно.

Steam Community вносили в этот реестр в 2015-м и феврале 2024 года. Но в те разы до блокировки сервиса не дошло — материалы, которые привлекли внимание РКН, удалили, а площадку исключили из списка.

Какие именно материалы стали причиной внесения в реестр, не уточняется. Если администраторы не выполнят требования РКН, то у пользователей Steam Community из РФ пропадет доступ к своим профилям, спискам друзей, обсуждениям, играм и самому магазину.

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