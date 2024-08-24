«Вкусвилл» добавил платную услугу выноса мусора из дома. Потом она исчезла с сайта

24 августа телеграм-каналы обратили внимание на новую услугу «Вкусвилла». Служба доставки предлагала вынести мусор из дома.

Судя по скриншотам в телеграм-каналах, утилизация одного пакета руками курьеров стоила 150 рублей. Однако теперь, если перейти по ссылке на страницу «Вынос бытового мусора», откроется пустота.

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По поиску в Google открываются условия , при которых курьер может реализовать уже несуществующую услугу: объем мусора должен помещаться не более чем в 2 стандартных пакета из супермаркета, а его вес — не превышать 6 килограмм.

«Перед забором мусора курьер наденет одноразовые перчатки. Если мусор окажется тяжелее, будет пачкаться или его будет больше, курьер может отказать в приеме, ведь ему еще предстоит развезти другие заказы», — говорилось в описании.

Представитель «Вкусвилла» рассказал, что эта услуга тестировалась на одном из дарксторов в январе и феврале. «По итогам теста было принято решение отказаться от её реализации», — добавил он.