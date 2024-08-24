В Думе возмутились гонораром Shaman за шоу в Оренбурге после паводка. Возможно, он поделится частью

Власти Оренбургской области выплатили певцу Shaman 16 млн рублей за концерт, в то же время не все пострадавшие от паводка в апреле получили компенсации. Размер гонорара из бюджета города вызвал возмущение, передает RTVI со ссылкой на письмо депутата Госдумы Нины Останиной главе региона Денису Паслеру.

«На оплату гонорара артиста из бюджета города Оренбурга выделено 16 млн руб. В то время как регион не оправился от последствий разрушительного паводка, еще не все пострадавшие жители получили компенсацию за утраченное жилье и имущество, не восстановлена разрушенная инфраструктура», — написала Останина.

Депутат посчитала «сомнительными» и «циничными» такие действия «в период проведения СВО» и в преддверии выборов губернатора. Жителей, по ее словам, «возмутило» известие о размере гонорара Shaman.

В администрации губернатора Оренбургской области заявили, что «закупка была осуществлена заблаговременно» из муниципального бюджета. Концерт запланирован на 30 августа, но, даже если отменить его, деньги вернуть не получится, отметили там.

«Отмена концерта не повлечет за собой возврата средств. То есть получится, что и деньги потеряны, и праздник испорчен», — прокомментировали в администрации.