Рэпера 5 Плюх арестовали в Аргентине за хранение оружия

Московского рэпера 5 Плюх арестовала аргентинская полиция. Его обвиняют в хранении оружия. Об этом пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на артиста.

По словам 40-летнего Дмитрия Деньщикова, его задержали неделю назад в одном из городов южноамериканской страны. Судя по инстаграму музыканта, туда он въехал не позже июля этого года.

Инцидент он назвал «дурацкой ситуацией во время рыбалки»: якобы он чем‑то привлек внимание полицейских и не смог спрятать незадокументированный огнестрел, и теперь находится в изоляторе, ожидая суда. Дата слушания дела ему неизвестна.

В разговоре с изданием 5 Плюх описал тюрьму как «пионерлагерь с вожатыми». Он поделился, что с сокамерниками общается на плохом испанском в смеси с английским, изучает тонкости местного законодательства, учит окружающих играть в шахматы из картона и крышек и рисует русские тюремные татуировки.

«Меня ******* [достали] все с рисованием. Кому тату, кому картину домой, кому имя дочки написать. Короче, если увидите аргентосов с котом в цилиндре, пауком на паутине, „Бардаком“ или воровскими звездами, знайте, чья работа», — цитирует его телеграм-канал.

5 Плюх известен по совместным трекам с группой Centr, Гуфом, Ноггано и Витей АК. Среди его наиболее известных песен есть «Бывшая» со Слимусом и «Давай делай шире круг» с Гуфом, Ноггано и Витей АК.

Кроме фитов Деньщиков известен как участник дуэта F.Y.P.M с МС Молодым, а также групп «43 градуса» и MosSquad.

Его последний на данный момент трек вышел на альбоме Муровья и DJ Cave «Firmaa II» в марте этого года.