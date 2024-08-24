В сети завирусились лего-кроссовки от московского дизайнера. Мы узнали, как появился концепт

Основатель газеты Kickspaper Сергей Будачев и проект Pix (@pix.motion) выпустили концепт кроссовок, стилизованных под дизайн игрушек Lego и обуви Nike. В разговоре с «Афишей Daily» он поделился историей создания концепта.

23 августа производитель игрушек Lego и бренд Nike объявили о заключении многолетнего партнерства — они собираются выпустить «совместные продукты» в 2025 году. Сразу после этого в соцсетях завирусились фотографии Будачева в обуви, которая похожа на детальки фирменных игрушек, и шутки, что это первый результат сотрудничества двух компаний.

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Будачев рассказал, что идея лего-кроссовок пришла в голову за неделю до того, как стало известно о сотрудничестве Lego и Nike. Он вспомнил, как после появления новости за одну ночь «они шустро доделали концепт» и добавили к нему узнаваемый логотип.

Свою концепцию Будачев назвал отсылкой к Big Red Boots Фото: SneakerHeadInTheBay от MSCHF и «просто абсурдным дизайном, который имеет право на существование как контент и веселый продукт», вызывающий эмоции. В продаже авторские лего-кроссовки не появятся.