Актер дубляжа Борис Репертур вызвал полицию, выпил и лишился прав за пьяное вождение

Актер дубляжа Борис Репетур лишился прав за ДТП и пьяное вождение, хотя сам вызвал полицию и не находился за рулем. Об инциденте он рассказал «Газете.ру».

23 августа в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили о том, что мировой судья района Люблино оштрафовал актера и отобрал у него права на полтора года. Мужчину обвинили в правонарушении по статье о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (ст. 12.27 КоАП).

В разговоре с журналистами Репетур признал, что около полуночи попал в ДТП по пути в гости к товарищу: «Была страшная гроза, чуть ли не самая сильная за это лето. Я ехал на машине каршеринга. В разгар грозы я разворачивался в узком дворе и почувствовал, что моя машина слегка задела другое припаркованное авто».

В службе поддержки каршеринга ему посоветовали вызвать сотрудников ГИБДД, но те задержались на 5 часов.

«Все это время мы сидели дома у товарища. Естественно, немного пригубили. Каждые полчаса я звонил в ГИБДД и просил приехать поскорее. После их прибытия в 5 утра они вменили мне употребление спиртных напитков до приезда ГИБДД», — вспомнил актер.

«Честно говоря, я понятия не имел, что существует такая статья. Хотя это логично, ведь я не могу им доказать, что за рулем я был абсолютно трезвый. Претензия только к тому, что мне пришлось всю ночь прождать», — заключил он.

Борис Репетур известен прежде всего как закадровый голос сюжетов шоу «Галилео» на СТС, кроме этого, он озвучивал «Вокруг света» на «России 1» «Сокровище нации» на Первом.