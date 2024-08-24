Актер дубляжа Борис Репертур вызвал полицию, выпил и лишился прав за пьяное вождение

Актер дубляжа Борис Репетур лишился прав за ДТП и пьяное вождение, хотя сам вызвал полицию и не находился за рулем. Об инциденте он рассказал «Газете.ру».
23 августа в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили о том, что мировой судья района Люблино оштрафовал актера и отобрал у него права на полтора года. Мужчину обвинили в правонарушении по статье о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (ст. 12.27 КоАП).
В разговоре с журналистами Репетур признал, что около полуночи попал в ДТП по пути в гости к товарищу: «Была страшная гроза, чуть ли не самая сильная за это лето. Я ехал на машине каршеринга. В разгар грозы я разворачивался в узком дворе и почувствовал, что моя машина слегка задела другое припаркованное авто».
В службе поддержки каршеринга ему посоветовали вызвать сотрудников ГИБДД, но те задержались на 5 часов.
«Все это время мы сидели дома у товарища. Естественно, немного пригубили. Каждые полчаса я звонил в ГИБДД и просил приехать поскорее. После их прибытия в 5 утра они вменили мне употребление спиртных напитков до приезда ГИБДД», — вспомнил актер.
«Честно говоря, я понятия не имел, что существует такая статья. Хотя это логично, ведь я не могу им доказать, что за рулем я был абсолютно трезвый. Претензия только к тому, что мне пришлось всю ночь прождать», — заключил он.
Борис Репетур известен прежде всего как закадровый голос сюжетов шоу «Галилео» на СТС, кроме этого, он озвучивал «Вокруг света» на «России 1» «Сокровище нации» на Первом.
Кроме того, вместе с Антоном Зайцевым он вел видеоигровое шоу «От винта!» в конце 1990-х и шоу «Виртуалити», а также ролики для издания «Игромания», а еще его голосами говорят персонажи двух частей криминальной драмы «Мафия» и диджей Тридогнайт в «Fallout 3».