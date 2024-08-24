Сид Уилсон из Slipknot попал в больницу с ожогами после «взрыва в лицо»

Сегодня в 14:24
Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Диджея Slipknot Сида Уилсона доставили в больницу с ожогами лица и тела. Об этом он рассказал в своем инстаграме*.

Вечером 23 августа музыкант запостил видео из больничной палаты, параллельно общаясь с врачами. В тринадцатиминутном ролике он поделился, что нечто «взорвалось» ему в лицо.

«Привет всем… У меня обожжено лицо и ягодицы… Лодыжка вроде ничего… Все взорвалось мне в лицо.», — сказал пострадавший на записи.

«Со мной все хорошо, буду в порядке… Но лицо серьезно обожжено, и руки тоже », — продолжил Уилсон.

«Обгорел везде — брови обгорели, весь рот в волдырях… обе руки очень сильно пострадали», — отметил металист и пообещал, что присоединится к Slipknot в осеннем туре Here Comes The Pain.

В сторис из больницы его жена Келли Осборн уточнила, что причиной ожогов стал костер. «Не связывайтесь с кострами. Он буквально сам себя поджег, загорелось просто все», — обратилась она к подписчикам.

В другом видео, снятом уже из машины скорой помощи по дороге в другое медучреждение, Уилсон подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

«Костер, он горел со вчерашнего вечера и уже потух, но какие‑то угли не догорели. Ну и все вспыхнуло. Уже даже не так больно», — добавил музыкант, показал обогоревшие брови и виски, а также пообещал сбрить волосы.

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