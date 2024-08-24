Foo Fighters раскритиковала Дональда Трампа за использование ее музыки на митинге

Foo Fighters не одобрила использование песни «My Hero» во время предвыборного митинга Дональда Трампа. Музыканты поддерживают кандидатку от демократов Камалу Харрис.

23 августа в аризонском Глендейле Трамп приветствовал независимого кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди-младшего на сцене, когда тот объявил о приостановке своей кампании и поддержке республиканца, пока из колонок играл трек «My Hero». После этого фанат группы Foo Fighters спросил музыкантов в соцсетях, давали ли они разрешение на использование песни, и получил отрицательный ответ.

«У Foo Fighters не спрашивали разрешения, а если бы и спрашивали, то она бы его не дала», — заявил представитель группы. Против команды Трампа «принимаются соответствующие меры», и что любые гонорары, полученные в результате использования их творчества республиканцем, будут пожертвованы кампании его конкурентки Харрис.