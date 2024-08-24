Фейковые цитаты критиков в трейлере «Мегалополиса» сгенерировал ИИ. Их автора уволили

Сегодня в 12:49
Кадр из фильма "Мегалополис"

Lionsgate уволила маркетингового консультанта Эдди Игана из‑за фейковых цитат критиков в трейлере «Мегалополиса». Поддельные отрывки из рецензий на фильмы Фрэнсиса Форда Копполы получились из‑за невнимательности, пишет Variety со слов источников.

У студии и Игана не было намерения обмануть зрителя, утверждают собеседники. Сотрудник, вероятно, обратился к нейросетям, чтобы найти негативные отзывы на «Крестного отца» и «Апокалипсис сегодня», но не стал проверять их подлинность.

Variety дал команду ChatGPT предоставить негативные отзывы на фильмы Копполы от известных обозревателей — ответы оказались поразительно похожи на цитаты из трейлера, пишет издание. Lionsgate отказалась от комментариев, а Иган проигнорировал запросы.

Иган тесно сотрудничал с главой Lionsgate Адамом Фогельсоном более 20 лет. Они работали вместе в Universal, а затем в STX, где Фогельсон занимал руководящие должности.

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