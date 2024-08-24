«Спаситель Ботсваны»: президент Ботсваны увидел алмаз весом в полкилограмма и покорил интернет

В сети завирусился ролик с реакцией президента Ботсваны, получившего полукилограммовый алмаз.

Ролик с лидером страны Мокветси Масиси появился в мировых медиа, только в тиктоке Sky News он получил более 9 млн просмотров меньше чем за день.

Вид массивного ископаемого настолько восхитил главу государства, что он широко раскрыл глаза и выдавил из себя удивленное: «Что?!» и несколько секунд молча глядел на камень.

Бриллиант имеет вес в 2492 карата (чуть меньше 500 грамм) и стал самым крупным найденным камнем за последние 100 лет и вторым самым большим в истории. Найти его удалось при помощи специальной технологии, которая позволяет обнаруживать и извлекать в целом виде большие алмазы. О находке несколько дней назад сообщила канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond, которой принадлежит месторождение в Ботсване.

Размеры алмаза лишь на 100 грамм уступают знаменитому «Куллинану», добытому в Южной Африке в 1905 году. Тот камень позже был расколот на несколько частей, самый большой из них — бриллиант «Большая звезда Африки» весом 530 карат — украшает скипетр короля Эдуарда VII, который хранится в британском Тауэре.

Еще один осколок вставлен в корону Британской империи, которую носит король Карл III, а третий — в брошь королевы Марии, украшение также выставлено в Тауэре.

Из‑за того что большая часть прошлого бриллианта отправилась в Британию, в сети шутят, что граждан этой страны и специалистов Британского музея нельзя подпускать к новой находке. Также в комментариях под видео опасаются, что американцы вдруг решат принести в Ботсвану демократию.

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В российской части твиттера же популярна другая мысль. Пользователи воспоминают старую комедию «Ширли-мырли» и уже прозвали алмаз «Спасителем Ботсваны» по аналогии с массивным камнем из фильма. Теперь населению страны остается только отправиться на каникулы на Канары.