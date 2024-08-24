В ЕГЭ по русскому языку запретили примеры из комиксов, аниме и экстремистских материалов

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал демонстрационные варианты ЕГЭ 2025 года. В экзамене по русскому школьникам запретили ссылаться на аниме, видеоигры и комиксы, а также пропагандировать нетрадиционные ценности. На материалы к экзамену обратило внимание «Осторожно, новости».

Большие изменения произошли в рекомендациях к сочинению по русскому языку. В нем одиннадцатиклассникам больше нельзя приводить примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр.

К тому же, появился критерий «соблюдения этических норм» — ученик может потерять балл, если проверяющий найдет в его тексте примеры экстремистских или запрещённых к распространению среди детей материалов, высказывания против законодательства России, пропаганды фашизма, антигосударственных и нетрадиционных идей, а также употребление иностранных слов при наличии их аналогов в русском.

Также учителям разрешили не проверять тексты короче 99 слов.

В то же время, в эссе экзамена по литературе учащимся больше нельзя использовать строчки из рэп-треков и фанфики.

Изменился и список рекомендованной литературы: из него убрали произведения советских писателей-диссидентов Варлама Шаламова, Василия Аксёнова и Георгия Владимова, из современных авторов в перечне нет Евгения Гришковца, Ксении Драгунской, Владимира Маканина и Виктора Пелевина, поэтов Тимура Кибирова, Дмитрия Пригова и Ольги Седаковой. Также из кодификатора пропали антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла, книги Олдоса Хаксли и Франца Кафки.

Зато в него была включена книга Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок», в которой священник примере Февральской революции рассказывает, «как создают катаклизмы в России».