«Дисней» работает одновременно над третьей и четвертой частями «Холодного сердца»

Режиссерка «Холодного сердца 3» Дженнифер Ли работает еще и над четвертым фильмом франшизы. Об этом она поведала в беседе с сайтом Fandango.

Интервьюерка ютуб-канала сервиса поинтересовалась у постановщицы первых двух картин, как продвигается разработка третьей части.

Ли ответила, что пока проект находится на раннем этапе, а его релиз намечен на ноябрь 2027 года.

«Одновременно с ним мы делаем „Холодное сердце 4“, и я никогда не работала в таком темпе. Получается так, что одна половина комнаты работает над третьей частью, а другая над четвертой, и нам приходится между ними бегать туда-сюда», — поделилась сценаристка.

Она добавила, что на данный момент у ее команды готов один концепт-арт для будущей ленты, а также много вопросов к продолжению истории королевы Эльзы и принцессы Анны. В частности, третий фильм может рассказать, кто передал Эльзе ее магические силы и что случилось с принцем Хансом.

Оригинальное «Холодное сердце» вышло в кинотеатрах в 2013 году, его сиквел фанатам пришлось подождать 6 лет, а триквел выйдет еще спустя 8 лет. Обе анимационные ленты заработали в прокате больше 1 млрд долларов и вошли в топ-5 самых успешных мультфильмов в истории.