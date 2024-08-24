Ученые заставили гидрогель играть в видеоигру и учиться

Британские ученые выявили способность гидрогеля к обучению, заставив его играть в видеоигру. Об этом пишет The Guardian.

Исследователей университета Рединга натолкнула на идею похожая научная работа двухлетней давности. Той команде удалось научить раствор с мозговыми клетками игре в созданный в 1970-х симулятор настольного тенниса Pong.

В новом эксперименте ученые использовали электроактивный полимерный гидрогель, размазанный между пластин с электродами. С помощью напряжения они симулировали движение мячика по игровому полю, а ионы внутри материала перемещались по площади и останавливались в разных местах.

«Со временем концентрация ионов стала расти там, где мяч находился чаще всего, напоминая принцип работы мышечной памяти, и ракетка стала следовать за мячом более точно», — объяснил научный руководитель группы Винсент Стронг.