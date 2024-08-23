Минцифры планирует разрешить мобильным операторам собирать биометрические данные граждан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

В данный момент министерство оценивает возможности компаний для регистрации биометрии в Единой биометрической системе. По словам Шадаева, операторам необходимо соответствовать серьезным требованиям, в том числе в безопасности.

«Сейчас мы обсуждаем, насколько эти требования могут быть операторами связи выполнены в своих торговых точках», — пояснил министр.

Пока биометрические данные могут обрабатывать только банки и МФЦ. В июне председатель совета директоров «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Александр Торбахов предложил разрешить сбор биометрии «большой четверке» операторов связи.

Это, как отметил аналитик Алексей Бойко в разговоре с «Ведомостями», необходимо для исполнения требований законопроекта об обязательном сборе биометрии иностранных граждан при продаже им российским сим-карт.