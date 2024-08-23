Минцифры планирует разрешить мобильным операторам собирать биометрические данные граждан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
В данный момент министерство оценивает возможности компаний для регистрации биометрии в Единой биометрической системе. По словам Шадаева, операторам необходимо соответствовать серьезным требованиям, в том числе в безопасности.
«Сейчас мы обсуждаем, насколько эти требования могут быть операторами связи выполнены в своих торговых точках», — пояснил министр.
Пока биометрические данные могут обрабатывать только банки и МФЦ. В июне председатель совета директоров «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Александр Торбахов предложил разрешить сбор биометрии «большой четверке» операторов связи.
Это, как отметил аналитик Алексей Бойко в разговоре с «Ведомостями», необходимо для исполнения требований законопроекта об обязательном сборе биометрии иностранных граждан при продаже им российским сим-карт.
В «большую четверку» российских мобильных операторов входят МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2. В августе Владимир Путин подписал закон, которые обязал их верифицировать данные об абонентах, в том числе собирать биометрию с иностранцев. Также закон запретил заключать договоры об оказании услуг связи через интернет.