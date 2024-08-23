Картину Клода Моне из серии «Кувшинки» впервые выставят на аукцион

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Картину «Кувшинки», написанную французским художником Клодом Моне в 1897–1899 годах, выставят на аукцион Christie’s. Об этом сообщил Hypebeast.

Полотно окажется на торгах впервые с момента своего создания 125 лет назад. Его Моне создал в Живерни. Живописец запечатлел фрагмент пейзажа, который открывался возле пруда неподалеку от его дома.

Как известно, пруд с кувшинками в Живерни вдохновил Моне на множество культовых работ. Картина, которую планируют продать с молотка, — одна из семи работ в серии «Кувшинки».

Кроме того, это первое полотно Моне, в котором отсутствует линия горизонта. В центре внимания художника — детали поверхности пруда.

«Как одна из немногих сохранившихся редких работ из новаторской серии Моне „Кувшинки“, по-прежнему находящаяся в частной коллекции, тогда как остальные хранятся в музеях по всему миру, это картина — поистине уникальное сокровище», — прокомментировал представитель Christie’s Кристиан Албу.