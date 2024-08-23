Картину Клода Моне из серии «Кувшинки» впервые выставят на аукцион

Картину «Кувшинки», написанную французским художником Клодом Моне в 1897–1899 годах, выставят на аукцион Christie’s. Об этом сообщил Hypebeast.
Полотно окажется на торгах впервые с момента своего создания 125 лет назад. Его Моне создал в Живерни. Живописец запечатлел фрагмент пейзажа, который открывался возле пруда неподалеку от его дома.
Как известно, пруд с кувшинками в Живерни вдохновил Моне на множество культовых работ. Картина, которую планируют продать с молотка, — одна из семи работ в серии «Кувшинки».
Кроме того, это первое полотно Моне, в котором отсутствует линия горизонта. В центре внимания художника — детали поверхности пруда.
«Как одна из немногих сохранившихся редких работ из новаторской серии Моне „Кувшинки“, по-прежнему находящаяся в частной коллекции, тогда как остальные хранятся в музеях по всему миру, это картина — поистине уникальное сокровище», — прокомментировал представитель Christie’s Кристиан Албу.
Аукцион пройдет 26 сентября в Гонконге, в новой штаб-квартире Christie’s в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За полотно Моне планируют выручить 25-35 млн долларов.