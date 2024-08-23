Картину Клода Моне из серии «Кувшинки» впервые выставят на аукцион

Сегодня в 01:18
Фото: Christie's

Картину «Кувшинки», написанную французским художником Клодом Моне в 1897–1899 годах, выставят на аукцион Christie’s. Об этом сообщил Hypebeast.

Полотно окажется на торгах впервые с момента своего создания 125 лет назад. Его Моне создал в Живерни. Живописец запечатлел фрагмент пейзажа, который открывался возле пруда неподалеку от его дома.

Как известно, пруд с кувшинками в Живерни вдохновил Моне на множество культовых работ. Картина, которую планируют продать с молотка, — одна из семи работ в серии «Кувшинки».

Кроме того, это первое полотно Моне, в котором отсутствует линия горизонта. В центре внимания художника — детали поверхности пруда.

«Как одна из немногих сохранившихся редких работ из новаторской серии Моне „Кувшинки“, по-прежнему находящаяся в частной коллекции, тогда как остальные хранятся в музеях по всему миру, это картина — поистине уникальное сокровище», — прокомментировал представитель Christie’s Кристиан Албу.

Аукцион пройдет 26 сентября в Гонконге, в новой штаб-квартире Christie’s в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За полотно Моне планируют выручить 25-35 млн долларов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами