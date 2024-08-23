В Монтеррее пришлось закрыть пляж из‑за нашествия морских львов

Пляж Сан-Карлос в калифорнийском городе Монтеррее пришлось закрыть из‑за нашествия морских львов. Об этом написал Reuters.

Сотни животных появились на побережье, удивив местных жителей. По словам горожан, они никогда ранее не видели такого количества морских львов. Люди собрались на пляже, чтобы запечатлеть событие.

Власти Монтеррея огородили территорию пляжа, чтобы защитить животных и дать им спокойно отдыхать и играть. Ученые пока не могут объяснить, почему морские львы выбрали Сан-Карлос для своей стоянки.

По словам морского биолога Лизы Уттал, млекопитающим, возможно, пришлась по вкусу богатая кормовая база. У побережья Калифорнии львы с легкостью могут найти разнообразную пищу.

Интресно, что почти все собравшиеся на береге особи — самцы. «Они мигрируют сюда с Вентуры и Нормандских островов… Они невероятно мобильны», — отметила Уттал, добавив, что львы пробудут в Монтеррее около трех-четырех недель.