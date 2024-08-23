Под американские санкции попала компания-разработчик платежной системы «Золотая Корона»

Сегодня в 00:08
Фото: rupixen/Unsplash

Под санкции США попал «Центр финансовых технологий», который разрабатывает программное обеспечение для платежной системы «Золотая Корона». Об этом сообщил Frank Media.

В группу ЦФТ также входят компания «КартСтандарт», платформа интернет-банкинга Faktura.ru и система для оплаты жилищно-коммунальных услуг «Город». Кто владеет холдингом, неизвестно.

В 2016 году РБК утверждал со ссылкой на свои источники, что 65% акций находятся в руках нескольких физических лиц. Управляет этим пакетом один из сооснователей «Центра финансовых технологий» Николай Кульков.

«Золотая Корона» — российская платежная система, существующая с 1994 года. После отключения России от SWIFT и ухода платежных систем Visa и Mastercard россияне использовали «Золотую Корону» для перевода денег за границу.

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