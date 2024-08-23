В больнице скончался четвертый сотрудник ИК-19, где произошел захват заложников

В больнице скончался сотрудник исправительной колонии № 19, в которой произошел захват заложников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Число убитых сотрудников ведомства выросло таким образом до четырех человек. Baza утверждает, что на месте погибли начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов, замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма, а больнице умер Сергей Гордополов.

Телеграм-канал заявил, что в ходе захвата колонии убили также четверых заключенных. Их, по сведениям Baza, «нашли с пробитыми головами, со связанными руками за спиной». Во ФСИН говорили, что четверо осужденных пострадали.