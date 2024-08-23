В Калифорнии женщина выследила воров, отправив самой себе посылку с AirTag

Сегодня в 22:26
Фото: Onur Binay/Unsplash

В Калифорнии женщина выследила людей, которые похищали посылки из ее почтового ящика. Чтобы поймать их, она отправила самой себе бандероль с вложенным AirTag. Об этом рассказал Associated Press.

Американка связалась с полицией, и та отследила местоположение устройства. Воры оказались примерно в 26 км от почтового отделения. Ими, как выяснилось, были 27-летняя женщина из Санты-Марии и 37-летний мужчина из Риверсайда.

По мнению правоохранителей, преступники украли посылке более чем 12 человек. Их задержали и обвинили в хранении чеков с целью совершения мошенничества, сговоре, краже личных данных и кредитных карт.

Мужчине также предъявили обвинение в краже со взломом и еще нескольких эпизодах воровства. Раскрытие всех этих преступлений обошлось калифорнийке всего лишь в 29 долларов — столько стоит AirTag.

Представители шерифа поблагодарили женщину за ее усилия в поиске похитителей и отдельно похвалили ее за грамотное поведение: американка не стала связываться с ворами сама и обратилась к правоохранительным органам.

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